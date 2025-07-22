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22 июля 2025, 15:09

В Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи

22 июля 2025, 15:09
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фото: ГПСУ
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В Одесской области пограничники разоблачили попытку ввоза незадекларированного товара под видом гуманитарной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В пункте пропуска "Рени-авто" пограничники Измаильского отряда пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров, которые пытались провезти под видом гуманитарной помощи без должного декларирования", - говорится в сообщении.

В ходе проверки пограничники обнаружили незадекларированный коммерческий груз: в частности, трикотажные изделия, медицинские товары и средства личной гигиены.

Предварительная стоимость обнаруженного груза – более 1 миллиона гривен.

Напомним, недавно пограничники разоблачили медицинскую контрабанду в Одесской области.

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