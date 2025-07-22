В Одесской области задержали водителя, который пытался вывезти в Молдову товаров на 1 млн грн под видом гуманитарной помощи
В Одесской области пограничники разоблачили попытку ввоза незадекларированного товара под видом гуманитарной помощи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
"В пункте пропуска "Рени-авто" пограничники Измаильского отряда пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров, которые пытались провезти под видом гуманитарной помощи без должного декларирования", - говорится в сообщении.
В ходе проверки пограничники обнаружили незадекларированный коммерческий груз: в частности, трикотажные изделия, медицинские товары и средства личной гигиены.
Предварительная стоимость обнаруженного груза – более 1 миллиона гривен.
Напомним, недавно пограничники разоблачили медицинскую контрабанду в Одесской области.
В Одесской области будут судить водителя, который бросил гранату в людейВсе новости »
21 июля 2025, 16:29В Одесской области водитель BMW открыл дверь и сбил мопед
18 июля 2025, 13:11В Одессе задержали женщину, которая собиралась взорвать здание ТЦК
18 июля 2025, 10:40
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
В Запорожской области развернули производство компонентов для противопехотных мин
22 июля 2025, 15:13Международные партнеры помогают восстанавливать жилье на Харьковщине
22 июля 2025, 15:04Совет поддержал законопроект о новых сроках для стратегического планирования: что он меняет для финансирования восстановления и развития громад
22 июля 2025, 14:49НАБУ и САП призывают Зеленского не подписывать скандальный закон
22 июля 2025, 14:40В Харьковской области вынесли приговор мужчине, который регулярно насиловал малолетних дочерей
22 июля 2025, 14:37В Павлограде обстрел повредил 16 автобусов городского перевозчика
22 июля 2025, 14:35Помощь международных партнеров: жителей Харьковщины снабдили качественной питьевой водой
22 июля 2025, 14:30Идеологически и чисто технически сломанных структур в Украине очень много
22 июля 2025, 14:24В Одессе из-за обстрелов повреждена пожарная часть и общежитие спасателей
22 июля 2025, 14:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Все блоги »