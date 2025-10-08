11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 12:59

В Одесі судитимуть лікаря, яка за 7000 доларів обіцяла оформити фіктивну інвалідність

08 жовтня 2025, 12:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі за хабарництво судитимуть лікарку одного з місцевих медичних закладів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідством встановлено, що лікар-терапевт однієї із одеських лікарень, у змові з невстановленими особами, запропонувала пацієнту за 7000 доларів неправомірної вигоди допомогти оформити документи із зазначенням діагнозу, який надає можливість отримати групу інвалідності, та в подальшому саму групу інвалідності.

Чоловік звернувся до поліції. Фігурантку затримали після передачі частини коштів.

За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, навесні поточного року в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів виготовляв документи про інвалідність. Правопорушника поліцейські затримали під час отримання хабаря.

Одеса Одеська область корупційна схема хабар лікарі
