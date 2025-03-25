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25 марта 2025, 19:15

В Одессе стражи порядка разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности

25 марта 2025, 19:15
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фото: иллюстративное
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Медик требовал и получил неправомерную выгоду за пакет документов о непригодности военной службы. Ему грозит заключение с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 32-летний семейный врач коммунального медицинского учреждения и одновременно глава резервной военно-врачебной комиссии при одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки решил подработать на подделке документов.

В частности, за 2300 долларов он пообещал пациенту сделать "правильный" диагноз, который в дальнейшем позволил бы ему оформить инвалидность и получить отсрочку от мобилизации.

Правонарушителя полицейские задержали во время получения взятки. За совершенное ему грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области бывшую сотрудницу правоохранительных органов приговорили к 5 годам тюрьмы за оправдание российской агрессии.

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