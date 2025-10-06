В Одесской области наладили незаконный экспорт сои

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили, что должностные лица предприятия, специализирующегося на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных, пытались без документов о законности происхождения экспортировать в Египет через порт "Южный" около 5,4 тыс. тонн сои. Общая стоимость сельхозпродукции составляет около 82,2 млн грн.

В ходе досудебного расследования экспортер возместил в государственный бюджет нанесенный ущерб в размере 14,8 млн грн.

