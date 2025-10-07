11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 16:26

На Одещині правоохоронці змусили забудовника сплатити громаді 3 млн грн

07 жовтня 2025, 16:26
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці добилися стягнення 3 мільйонів гривень пайового внеску від забудовника житлового комплексу у передмісті Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, зі сплатою обов'язкового внеску на розвиток інфраструктури компанія "затягувала" понад 5 років.

"Це обов’язковий внесок, який компанії мають сплатити до місцевого бюджету, якщо розпочали будівництво до 2021 року. Такі кошти йдуть на ремонти шкіл, садочків, освітлення, обслуговування громадського транспорту та інші соціальні цілі", – йдеться у повідомленні.

У звʼязку із цим прокурори звернулися з позовом до суду, проте суд першої інстанції відмовив. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному суді. Кошти вже надійшли на рахунки.

Нагадаємо, на Одещині налагодили незаконний експорт сої. Загальна вартість сільгосппродукції становить майже 82,2 млн грн.

Одеська область прокуратура суд забудовник
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
