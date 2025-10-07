На Одещині правоохоронці змусили забудовника сплатити громаді 3 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці добилися стягнення 3 мільйонів гривень пайового внеску від забудовника житлового комплексу у передмісті Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, зі сплатою обов'язкового внеску на розвиток інфраструктури компанія "затягувала" понад 5 років.

"Це обов’язковий внесок, який компанії мають сплатити до місцевого бюджету, якщо розпочали будівництво до 2021 року. Такі кошти йдуть на ремонти шкіл, садочків, освітлення, обслуговування громадського транспорту та інші соціальні цілі", – йдеться у повідомленні.

У звʼязку із цим прокурори звернулися з позовом до суду, проте суд першої інстанції відмовив. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному суді. Кошти вже надійшли на рахунки.

