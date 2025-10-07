Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час сварки жінка кілька разів вдарила чоловіка цеглою по голові, а коли той помер, кинула тіло у водойму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагічна подія сталася у жовтні 2021 року на одній із дач на околиці Ізмаїла. За даними правоохоронців, під час застілля між місцевою мешканкою та її знайомим виникла сварка, у ході якої жінка нанесла чоловікові декілька ударів цеглиною по голові, а коли зрозуміла, що той помер, скинула тіло у водойму.

Тіло 36-річного чоловіка виявив місцевий житель і сповістив про це поліцію.

Дослідивши зібрані слідчими докази скоєного злочину та врахувавши всі його обставини, суд визнав 49-річну ізмаїлку винною і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

