Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
Під час сварки жінка кілька разів вдарила чоловіка цеглою по голові, а коли той помер, кинула тіло у водойму
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Трагічна подія сталася у жовтні 2021 року на одній із дач на околиці Ізмаїла. За даними правоохоронців, під час застілля між місцевою мешканкою та її знайомим виникла сварка, у ході якої жінка нанесла чоловікові декілька ударів цеглиною по голові, а коли зрозуміла, що той помер, скинула тіло у водойму.
Тіло 36-річного чоловіка виявив місцевий житель і сповістив про це поліцію.
Дослідивши зібрані слідчими докази скоєного злочину та врахувавши всі його обставини, суд визнав 49-річну ізмаїлку винною і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
