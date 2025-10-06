В Одесской области мужчина беспощадно избил приятеля во время застолья

фото: Национальная полиция

Одесские полицейские задержали мужчину, который беспощадно избил приятеля во время застолья. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло на днях поздно вечером в Хаджибейском районе Одессы по месту временного проживания 35-летнего мужчины. Последний употреблял алкогольные напитки вместе со своим 48-летним приятелем, после чего избил старшего товарища.

Утром пострадавшего в бессознательном состоянии обнаружили на улице неподалеку прохожие, вызвавшие скорую. Медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии с переломом костей свода черепа.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишением свободы с конфискацией имущества.