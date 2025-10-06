Одещину знову заллє дощами

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Як повідомили у відомстві, 7, 8 та 9 жовтня на Одещині очікуються значні дощі (сума опадів за три доби 45-80 мм). I рівень небезпечності, жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", – йдеться у повідомленні.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила про погіршення погоди в кількох областях. Зокрема у вівторок, 7 жовтня, дощі очікуються на Одещині, Вінниччині, а також у Тернопільській та Хмельницькій областях.