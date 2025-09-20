Фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По предварительным данным, 34-летняя одесситка за рулем Hyundai не справилась с управлением на повороте и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком Volkswagen, которым управлял 53-летний житель Киевщины.

Травмы получили четыре человека: оба водителя и пассажиры легковушки – 57-летняя мать водительницы и их 63-летний знакомый. Всех госпитализировали.

Проверка показала, что водители были трезвыми.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Назначен ряд экспертиз. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

