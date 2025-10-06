12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 17:55

На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Аварія сталася в липні на автодорозі між населеними пунктами Кубей та Оріхівка Болградського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 22-річний житель Ізмаїльського району, керуючи перевантаженим товарами автомобілем "Ford", на ділянці дороги зі щебеневим покриттям не врахував дорожній стан і не обрав безпечну швидкість руху. В результаті водій втратив контроль над транспортним засобом і виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся.

У салоні, окрім нього, перебували двоє його товаришів віком 18-ти та 22-х років. Усіх трьох доправили до лікарні. Водій отримав незначні ушкодження у вигляді саден та травми голови. За результатом перевірки на стан сп’яніння, він був тверезий.

Пасажири отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За скоєне водію загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Одещині легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії постраждали чотири людини.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
