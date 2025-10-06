На Одещині судитимуть 22-річного водія, який допустив ДТП і травмування двох пасажирів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Аварія сталася в липні на автодорозі між населеними пунктами Кубей та Оріхівка Болградського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 22-річний житель Ізмаїльського району, керуючи перевантаженим товарами автомобілем "Ford", на ділянці дороги зі щебеневим покриттям не врахував дорожній стан і не обрав безпечну швидкість руху. В результаті водій втратив контроль над транспортним засобом і виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся.

У салоні, окрім нього, перебували двоє його товаришів віком 18-ти та 22-х років. Усіх трьох доправили до лікарні. Водій отримав незначні ушкодження у вигляді саден та травми голови. За результатом перевірки на стан сп’яніння, він був тверезий.

Пасажири отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

За скоєне водію загрожує покарання у вигляді обмеження волі до трьох років з позбавленням права керування транспортними засобами на той самий строк.

