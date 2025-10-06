Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
Автопроисшествие случилось этой ночью в поселке Лиманское Раздельнянского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на 33-летнего мужчину, когда он вышел перед транспортным средством, чтобы его остановить.
Водитель уехал с места происшествия, а пострадавший от полученных травм, к сожалению, погиб.
За совершенное водителю грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
Напомним, в Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов. Авария произошла вечером 17 сентября в Измаиле.
