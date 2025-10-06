12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
06 октября 2025, 16:35

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области

06 октября 2025, 16:35
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Автопроисшествие случилось этой ночью в поселке Лиманское Раздельнянского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 50-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на 33-летнего мужчину, когда он вышел перед транспортным средством, чтобы его остановить.

Водитель уехал с места происшествия, а пострадавший от полученных травм, к сожалению, погиб.

За совершенное водителю грозит лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, в Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов. Авария произошла вечером 17 сентября в Измаиле.

