08:10  18 сентября
На Львовщине внедорожник съехал с дороги и перевернулся: погиб мужчина
08:19  18 сентября
На Полтавщине браконьеры пытались скрыться от полиции с лебедями в багажнике авто
00:30  18 сентября
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
18 сентября 2025, 10:46

В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов

18 сентября 2025, 10:46
Фото: полиция
ДТП произошло вечером 17 сентября на улице Сечевых Стрельцов в Измаиле

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Легковушка под управлением 47-летнего мужчины наехала на двух пешеходов – мужчин 37 и 48 лет, которые переходили дорогу. Обоих с травмами доставили в больницу.

У водителя обнаружили признаки опьянения. Для проверки у него взяли биологические образцы.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 16 сентября на Львовщине внедорожник съехал с дороги и опрокинулся . Водитель погиб на месте.

