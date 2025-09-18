Фото: полиция

ДТП произошло вечером 17 сентября на улице Сечевых Стрельцов в Измаиле

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Легковушка под управлением 47-летнего мужчины наехала на двух пешеходов – мужчин 37 и 48 лет, которые переходили дорогу. Обоих с травмами доставили в больницу.

У водителя обнаружили признаки опьянения. Для проверки у него взяли биологические образцы.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет заключения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 16 сентября на Львовщине внедорожник съехал с дороги и опрокинулся . Водитель погиб на месте.