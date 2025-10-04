Фото: Гостаможслужба

Одесские таможенники остановили украинца, пытавшегося вывезти в Болгарию две старинные книги без декларирования и необходимых разрешений

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Нарушителя задержали в пункте пропуска "Рени-Джурджулешть" во время осмотра автобуса и багажа пассажиров. В его чемодане среди личных вещей таможенники обнаружили полное собрание сочинений Фридриха Шиллера, изданное в Штутгарте в 1883 году, и сборник сочинений Эдуарда Мерике в 1904 году издания из Дрездена.

Книги изъяли по протоколу о нарушении таможенных правил. Их культурную и историческую ценность определят эксперты.

Предварительно установлено, что оба издания, вероятно, принадлежат фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Михаила Грушевского – одной из старейших библиотек города, основанной в 1875 году. На старопечатных изданиях сохранились штампы библиотеки, в том числе и на румынском языке – времен оккупации Одессы во время Второй мировой войны.

