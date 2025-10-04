01:50  04 октября
04 октября 2025, 14:55

В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского

04 октября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: Гостаможслужба
Читайте також
українською мовою

Одесские таможенники остановили украинца, пытавшегося вывезти в Болгарию две старинные книги без декларирования и необходимых разрешений

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает RegioNews.

Нарушителя задержали в пункте пропуска "Рени-Джурджулешть" во время осмотра автобуса и багажа пассажиров. В его чемодане среди личных вещей таможенники обнаружили полное собрание сочинений Фридриха Шиллера, изданное в Штутгарте в 1883 году, и сборник сочинений Эдуарда Мерике в 1904 году издания из Дрездена.

Книги изъяли по протоколу о нарушении таможенных правил. Их культурную и историческую ценность определят эксперты.

Предварительно установлено, что оба издания, вероятно, принадлежат фонду Одесской областной универсальной научной библиотеки имени Михаила Грушевского – одной из старейших библиотек города, основанной в 1875 году. На старопечатных изданиях сохранились штампы библиотеки, в том числе и на румынском языке – времен оккупации Одессы во время Второй мировой войны.

Напомним, с 19 по 26 сентября – в период от старта мировых продаж iPhone 17 до их официального релиза в Украине – таможенники обнаружили 421 смартфон Apple, которые пытались ввезти в Украину без уплаты таможенных платежей.

Одесская область таможенники граница вывоз старопечати
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
