Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині

фото: Національна поліція

Автопригода сталася цієї вночі в селищі Лиманське Роздільнянського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 50-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito" наїхав на 33-річного чоловіка, коли він вийшов перед транспортним засобом, щоб його зупинити.

Водій поїхав з місця події, а потерпілий від отриманих травм, на жаль, загинув.

За скоєне кермувальнику загрожує позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, на Одещині п’яний водій збив двох пішоходів. Аварія сталася ввечері 17 вересня в Ізмаїлі.