На Одещині чоловік нещадно побив приятеля під час застілля

фото: Національна поліція

Одеські поліцейські затримали чоловіка, який нещадно побив приятеля під час застілля. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася днями пізно ввечері в Хаджибейському районі Одеси за місцем тимчасового мешкання 35-річного чоловіка. Останній вживав алкогольні напої разом із своїм 48-річним приятелем, після чого побив старшого товариша.

Вранці потерпілого в непритомному стані виявили на вулиці неподалік перехожі, які викликали "швидку". Медики госпіталізували чоловіка у важкому стані з перелом кісток склепіння черепа.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

