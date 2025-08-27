В Одесской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку

фото: Национальная полиция

Мужчина пришел за деньгами домой к одинокой бабушке, избил ее и скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

На спецлинию 102 обратилась внучка потерпевшей. Она сообщила, что навестила 82-летнюю бабушку, проживающую в одном из сел Успеновской общины, и обнаружила ее избитой.

Медики госпитализировали пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями в виде переломов ребер, руки и пальцев на руке, ушибов и травм на теле.

Правоохранители установили, что 38-летний односельчанин женщины узнал, что она хранит дома деньги, и во время комендантского часа проник в ее домовладение. Злоумышленник вошел в дом через незапертую дверь и побил руками и металлическим прутом хозяйку так, что она потеряла сознание. Обыскав дом, он убежал, не найдя денег, за которыми приходил.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе женщина заставляла попрошайничать 89-летнюю мать, приковав цепью к столбу. За совершенное одесситке грозит до 8 лет лишения свободы.