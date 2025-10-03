В Одеській області чоловік вибухнув на самогонному апараті: що відомо

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на екстрені служби, передає RegioNews.

Відомо, що постраждав 60-річний місцевий мешканець, який, за попередніми даними, готував самогон у домашніх умовах.

Внаслідок вибуху чоловік отримав термічні опіки майже всього тіла.

Його у критичному стані госпіталізували до опікового центру. Медики оцінюють стан як вкрай тяжкий.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю. Інцидент стався у квартирі на вулиці Атаманюка, куди виїхала слідчо-оперативна група після отриманого повідомлення про пораненого чоловіка. Пара розпивала алкоголь.