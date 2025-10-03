14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
03 жовтня 2025, 16:58

В Одеській області чоловік вибухнув на самогонному апараті: що відомо

03 жовтня 2025, 16:58
У селі Троїцьке Біляївського району Одеської області стався вибух саморобного самогонного апарата

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на екстрені служби, передає RegioNews.

Відомо, що постраждав 60-річний місцевий мешканець, який, за попередніми даними, готував самогон у домашніх умовах.

Внаслідок вибуху чоловік отримав термічні опіки майже всього тіла.

Його у критичному стані госпіталізували до опікового центру. Медики оцінюють стан як вкрай тяжкий.

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

Нагадаємо, у Сумах правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження своєму співмешканцю. Інцидент стався у квартирі на вулиці Атаманюка, куди виїхала слідчо-оперативна група після отриманого повідомлення про пораненого чоловіка. Пара розпивала алкоголь.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
