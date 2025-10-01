Фото: ДСНС

В Одесі та Одеському районі рятувальники вже майже добу ліквідовують наслідки потужної негоди

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

За останніми даними, внаслідок негоди загинули дев’ятеро людей, серед них – дитина.

Впродовж ночі ДСНС проводила евакуацію людей з підтоплених місць, відкачувала воду з будівель, витягувала автомобілі та шукала зниклу дівчину. Її тіло знайшли о сьомій ранку. На місці працювала психологиня ДСНС, яка надавала допомогу родичам.

Загалом врятовані 362 особи та евакуйовані 227 транспортних засобів. До робіт залучені 255 рятувальників та 68 одиниць техніки.

Аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу та район накрила сильна злива. Були підтоплені дороги та проїзди. Станом на 21:00 30 вересня рятувальники допомогли 231 людині та евакуювали з води 46 транспортних засобів, серед них три "швидкі".