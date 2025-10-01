Фото: ДСНС

Станом на 21:00 30 вересня в Одесі та Одеському районі рятувальники допомогли 231 людині та евакуювали з води 46 транспортних засобів, серед них три "швидкі"

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

Були задіяні понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків та ДСНС, а також 85 одиниць техніки.

Енергетики протягом дня відновили електропостачання для 66,6 тис. родин у 131 населеному пункті. Без світла залишалися ще 23,7 тис. споживачів. Роботи щодо відновлення електропостачання не припиняються.

Найбільш складною залишається ситуація в Одесі та Одеському районі. Аварійні бригади безперервно працюють над усуненням наслідків негоди й продовжили ремонтні роботи вночі, попри затяжну зливу та підтоплені дороги. Були задіяні всі аварійні бригади.

Системи водо- і газопостачання працюють у штатному режимі.

Через негоду 1 жовтня школи Одеси працюватимуть дистанційно. У деяких закладах підтоплені класи, групи та укриття, однак для молодших школярів організують чергові групи.

Синоптики прогнозують складні погодні умови і впродовж цієї доби.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрила сильна злива. Підтоплені низка вулиць, рух транспорту ускладнений.