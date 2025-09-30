15:26  30 вересня
"Подарунки для сім’ї": на Львівщині затримали контрабанду нових iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 вересня
На Буковині 27-річна дівчина померла після побиття знайомим – справа передана до суду
15:11  30 вересня
900 доларів за відстрочку: на Херсонщині викрили схему ухилення від мобілізації
30 вересня 2025, 19:45

Аферисти з Одещини вкрали у звільнених з полону військових майже мільйон

30 вересня 2025, 19:45
Фото: Нацполіція
Аферистам виявились брати з Одеської області. Тепер їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Шахраї переконували людей, що нібито на їхні рахунки повинні надійти виплати, але не були зараховані через "технічні проблеми". Після цього аферисти виманюють одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг. Таким чином вони отримували повний контроль над рахунками.

"Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та розрахунку в магазинах", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що аферистами виявились рідні брати з Одеської області. Чоловіки ніде не працювали, а "зароблені" на шахрайстві кошти вони витрачали на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

"Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

аферист Дніпро
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
07 серпня 2025
