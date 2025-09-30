Фото: Нацполіція

Аферистам виявились брати з Одеської області. Тепер їм загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Шахраї переконували людей, що нібито на їхні рахунки повинні надійти виплати, але не були зараховані через "технічні проблеми". Після цього аферисти виманюють одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг. Таким чином вони отримували повний контроль над рахунками.

"Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та розрахунку в магазинах", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що аферистами виявились рідні брати з Одеської області. Чоловіки ніде не працювали, а "зароблені" на шахрайстві кошти вони витрачали на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти.

"Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.