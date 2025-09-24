Фото: ГПСУ

Пограничники с помощью дрона и средств наблюдения обнаружили группу мужчин, двигавшихся в направлении госграницы. Семеро мужчин пытались нелегально попасть в Молдову

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Мужчин задержали. Беглецы – жители Донецкой, Черкасской, Киевской, Запорожской, Черниговской и Полтавской областей. Их "проводником" был администратор телеграм-канала, дистанционно координировавший действия группы. Каждый из мужчин заплатил ему по 8 тысяч долларов на криптокошелек, не имея никаких гарантий успешной переправки.

Во время задержания мужчины пытались убежать, однако пограничники с помощью служебной собаки Жизель остановили их.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела переданы в суд.

Напомним, ночью 21 сентября на Закарпатье пограничники задержали десять "путешественников". Они направлялись в сторону Румынии.