Фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В полночь в 50 метрах от госграницы пограничный наряд остановил четырех мужчин, направлявшихся в сторону Румынии. Еще шестерых "путешественников" обнаружили с помощью системы видеонаблюдения.

Все задержанные оказались жителями Закарпатской области. Во время преследования мужчины пытались скрыться, однако пограничники их остановили.

На задержанных составили админпротоколы. Дела направлены в суд.

