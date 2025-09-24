Фото: ДПСУ

Прикордонники за допомогою дрона та засобів спостереження виявили групу чоловіків, які рухалися в напрямку держкордону. Семеро чоловіків намагалися нелегально потрапити до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіків затримали. Втікачі – жителі Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Полтавської областей. Їхнім "провідником" був адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно координував дії групи. Кожен із чоловіків сплатив йому по 8 тисяч доларів на криптогаманець, не маючи жодних гарантій успішного переправлення.

Під час затримання чоловікі намагалися втекти, проте прикордонники за допомогою службової собаки Жизель зупинили їх.

Щодо порушників склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи передані до суду.

