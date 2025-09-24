01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 10:12

На Одещині затримали групу чоловіків, які заплатили по $8 тисяч за втечу до Молдови

24 вересня 2025, 10:12
Фото: ДПСУ
Прикордонники за допомогою дрона та засобів спостереження виявили групу чоловіків, які рухалися в напрямку держкордону. Семеро чоловіків намагалися нелегально потрапити до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловіків затримали. Втікачі – жителі Донецької, Черкаської, Київської, Запорізької, Чернігівської та Полтавської областей. Їхнім "провідником" був адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно координував дії групи. Кожен із чоловіків сплатив йому по 8 тисяч доларів на криптогаманець, не маючи жодних гарантій успішного переправлення.

Під час затримання чоловікі намагалися втекти, проте прикордонники за допомогою службової собаки Жизель зупинили їх.

Щодо порушників склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи передані до суду.

Нагадаємо, вночі 21 вересня на Закарпатті прикордонники затримали десятьох "мандрівників". Вони прямували в бік Румунії.

прикордонники Молдова Одеська область втеча від мобілізації втеча за кордон ДПСУ
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
