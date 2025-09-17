12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
17 вересня 2025, 12:42

В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік

17 вересня 2025, 12:42
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі, ввечері 16 вересня, у Київському районі під час перевірки документів чоловік напав на співробітника ТЦК, завдавши йому ножового поранення, після чого зник з місця події

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Під час проведення заходів оповіщення спільна група, до складу якої входили представник Нацполіції та військовослужбовці РТЦК та СП, звернулася до громадянина з проханням пред'явити військово-облікові документи. У відповідь чоловік вирішив втекти і напав із ножем, завдавши військовослужбовцю проникаюче поранення. Після цього нападник швидко залишив місце події.

Пораненого військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу.

Інцидент зафіксовано на боді-камеру одного з військовослужбовців. Отримані відеоматеріали та документацію передадуть правоохоронним органам для належного розслідування та проведення слідчих процедур.

Одеський обласний ТЦК та СП наголошує, що використання зброї проти військовослужбовців під час виконання їхніх службових обов’язків є серйозним кримінальним злочином, який карається згідно з низкою статей Кримінального кодексу України.

"Такі дії не мають і не можуть мати жодних виправдань, а відповідальність за них є суворою та невідворотною", – наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, на Волині у селі Боратин між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК виник конфлікт. Під час бійки одному з військовослужбовців зламали руку, коли той робив попереджувальні постріли. Щодо порушників застосували сльозогінний газ.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

Одеса перевірка документів мобілізація ТЦК напад ніж ножове поранення
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
