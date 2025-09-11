Фото: ГПСУ

В Черновицкой области задержали двух военнослужащих ТЦК, организовавших незаконный канал побега мужчин призывного возраста за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, сотрудники ТЦК обнаружили желающих уехать за границу и, пользуясь служебным положением, планировали довезти их до границы. Далее должны были показать маршрут в Румынию в обход официальных пунктов пропуска. За такую "услугу" брали по 8 тысяч евро с каждого.

Одного из дельцов правоохранители задержали при получении 3 тысяч евро задатка, впоследствии – и его сообщника.

Обоих фигурантов взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Им грозит до 9 лет заключения по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).

Напомним, правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.