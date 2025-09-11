15:14  11 сентября
11 сентября 2025, 16:41

В Румынию за 8 тысяч евро: на Буковине сотрудников ТЦК разоблачили на переправке мужчин за границу

11 сентября 2025, 16:41
Фото: ГПСУ
В Черновицкой области задержали двух военнослужащих ТЦК, организовавших незаконный канал побега мужчин призывного возраста за границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, сотрудники ТЦК обнаружили желающих уехать за границу и, пользуясь служебным положением, планировали довезти их до границы. Далее должны были показать маршрут в Румынию в обход официальных пунктов пропуска. За такую "услугу" брали по 8 тысяч евро с каждого.

Одного из дельцов правоохранители задержали при получении 3 тысяч евро задатка, впоследствии – и его сообщника.

Обоих фигурантов взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога. Им грозит до 9 лет заключения по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу).

Напомним, правоохранители разоблачили в Украине шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.

Буковина задержание ТЦК
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
