В Одесской области переименовали еще несколько улиц
В двух поселках Одесской области переименовали две улицы имени Александра Пушкина, а также сменили названия еще нескольких улиц и переулков
Как передает RegioNews, об этом сообщила общественная организация "Деколонизация Украины".
В частности, в селе Троицкое улицу Пушкина переименовали в Защитников Украины, а в поселке Любашевка – на улицу Добробуту.
Кроме того, в Любашевке переименовали еще четыре улицы и один переулок:
- улица 8 марта – улица Березневая;
- улица Чайковского – улица Благодатная;
- улица Чехова – улица Соборная;
- улица Осипенко – улица Непокоренных;
- переулок Осипенко – переулок Возрождения.
Напомним, в Одессе зарисовали тень российского поэта Александра Пушкина, которая размещалась на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.
Как сообщалось, осенью 2024 года село в Одесской области переименовали в честь бойцов ГУР: Первомайское переименовали в Гуровское.
В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в МолдовуВсе новости »
16 сентября 2025, 17:29В Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай
16 сентября 2025, 16:25В Одесской области мужчину судили за попытку подкупить пограничника и переправить в Молдову двух клиентов
11 сентября 2025, 17:59
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Погода в Украине завтра резко изменится: к чему готовиться
16 сентября 2025, 19:39"Укрпочта" на грани дефолта, а директор Смелянский стабильно получает 1,2 млн грн зарплаты
16 сентября 2025, 19:21Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение
16 сентября 2025, 19:08В Запорожье появится детский садик под землей
16 сентября 2025, 18:55На Закарпатье мошенники выманили в семьи военнопленного почти 3 миллиона
16 сентября 2025, 18:27В Днепре судили бывшую помощницу судьи, работавшую на россиян
16 сентября 2025, 17:55В Одесской области 44-летняя иностранка за 12 000 долларов переправляла мужчин в Молдову
16 сентября 2025, 17:29Рынок погребений в Полтаве: как "свободные" места на закрытых кладбищах становятся платными
16 сентября 2025, 17:24В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16 сентября 2025, 17:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все блоги »