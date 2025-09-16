В Одесской области переименовали еще несколько улиц

фото: pravda.com.ua

В двух поселках Одесской области переименовали две улицы имени Александра Пушкина, а также сменили названия еще нескольких улиц и переулков

Как передает RegioNews, об этом сообщила общественная организация "Деколонизация Украины".

В частности, в селе Троицкое улицу Пушкина переименовали в Защитников Украины, а в поселке Любашевка – на улицу Добробуту.

Кроме того, в Любашевке переименовали еще четыре улицы и один переулок:

улица 8 марта – улица Березневая;

улица Чайковского – улица Благодатная;

улица Чехова – улица Соборная;

улица Осипенко – улица Непокоренных;

переулок Осипенко – переулок Возрождения.

Напомним, в Одессе зарисовали тень российского поэта Александра Пушкина, которая размещалась на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

Как сообщалось, осенью 2024 года село в Одесской области переименовали в честь бойцов ГУР: Первомайское переименовали в Гуровское.