В Одесской области будут судить мужчину, который занимался браконьерством на реке Дунай

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили жителя Измаильского района в браконьерстве на территории Дунайского биосферного заповедника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Разоблачили правонарушителя вчера вечером в дельте реки Дунай, возле села Приморское Вилковской общины. Он без разрешительных документов с помощью лесных сеток совершал незаконный лов биоресурсов.

Правоохранители изъяли у рыбака в качестве вещественных доказательств лесную сетку длиной 50 метров и 56 единиц кефалей остроносов. На время проведения досудебного расследования все изъятое правоохранители передали на хранение в специализированное предприятие.

По предварительным подсчетам, нанесенный рыболовом государству ущерб составляет более миллиона гривен. За совершенное мужчине грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, на днях в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" разоблачили жителя Белгород-Днестровского района, незаконно ловившего рыбу в озере Алибей. Сумма причиненного ущерба составила 8 млн гривен.