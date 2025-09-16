На Одещині перейменували ще декілька вулиць

фото: pravda.com.ua

У двох селищах Одеської області перейменували дві вулиці імені Олександра Пушкіна, а також змінили назви ще кількох вулиць та провулків

Як передає RegioNews, про це повідомила громадська організація "Деколонізація Україна".

Зокрема у селі Троїцьке вулицю Пушкіна перейменували на Захисників України, а в селищі Любашівка – на вулицю Добробуту.

Крім того, у Любашівці перейменували ще чотири вулиці та один провулок:

вулиця 8 березня – вулиця Березнева;

вулиця Чайковського – вулиця Благодатна;

вулиця Чехова – вулиця Соборна;

вулиця Осіпенко – вулиця Нескорених;

провулок Осіпенко – провулок Відродження.

Нагадаємо, в Одесі замалювали тінь російського поета Олександра Пушкіна, яка розташовувалася на перетині вулиць Дерибасівської та Рішельєвської.

Як повідомлялось, восени 2024 року село на Одещині перейменували на честь бійців ГУР: Першотравневе перейменували у Гурівське.