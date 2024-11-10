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10 ноября 2024, 16:30

Село в Одесской области переименовали в честь бойцов ГУР

10 ноября 2024, 16:30
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фото: ГУР Минобороны Украины
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Недавно село Первомайское переименовали в Гуровское в честь воинов ГУР Минобороны Украины. Населённый пункт расположен в Раздельнянском районе Одесской области

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято с целью отметить важный вклад украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепление обороноспособности нашего государства и чествование побед военных разведчиков.

В разъяснении Института Национальной памяти Украины отмечено, что во время полномасштабной войны с россией воины ГУР выполняют комплекс сложных задач - от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель, а также специальных миссий на оккупированных территориях и в тылу врага, которые подрывают военный потенциал государства-агрессора.

В ведомстве выразили благодарность Верховной Раде Украины, команде Института национальной памяти Украины и местной общине Гуровского за важное решение и празднование в топонимике подвига воинов ГУР.

"Название Гуровское, которое чествует государственный чин Военной разведки Украины - неслучайное для Одесщины: она символизирует тяготу исторических традиций в создании национальных спецслужб", - прокомментировали переименование села в ГУР.

Напомним, 9 октября парламент поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области и города Южное Одесской области, но провалил голосование по другим городам.

Еще раньше, 19 сентября, Верховная Рада приняла решение о переименовании 328 населённых пунктов.

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