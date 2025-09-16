12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 16:25

На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай

16 вересня 2025, 16:25
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці викрили жителя Ізмаїльського району у браконьєрстві на території Дунайського біосферного заповідника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрили правопорушника вчора ввечері в дельті річки Дунай, біля села Приморське Вилківської громади. Він без дозвільних документів за допомогою ліскових сіток здійснював незаконний вилов біоресурсів.

Правоохоронці вилучили у рибалки в якості речових доказів ліскову сітку довжиною 50 метрів та 56 одиниць кефалей гостронісів. На час проведення досудового розслідування все вилучене правоохоронці передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками, завдані рибалкою державі збитки становлять понад мільйон гривень. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на днях у Національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили жителя Білгород-Дністровського району, який незаконно ловив рибу в озері Алібей. Сума заподіяних збитків склала 8 млн гривень.

Одеська область браконьєри риба Дунай Білгород-Дністровський
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
