На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці викрили жителя Ізмаїльського району у браконьєрстві на території Дунайського біосферного заповідника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Викрили правопорушника вчора ввечері в дельті річки Дунай, біля села Приморське Вилківської громади. Він без дозвільних документів за допомогою ліскових сіток здійснював незаконний вилов біоресурсів.

Правоохоронці вилучили у рибалки в якості речових доказів ліскову сітку довжиною 50 метрів та 56 одиниць кефалей гостронісів. На час проведення досудового розслідування все вилучене правоохоронці передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками, завдані рибалкою державі збитки становлять понад мільйон гривень. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, на днях у Національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили жителя Білгород-Дністровського району, який незаконно ловив рибу в озері Алібей. Сума заподіяних збитків склала 8 млн гривень.