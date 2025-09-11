В Одесской области браконьер наловил рыбы в заповеднике на 8 млн гривен
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" разоблачили жителя Белгород-Днестровского района, незаконно ловившего рыбу в озере Алибей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Человек в забродном костюме установил лесные сетки. Никаких разрешительных документов у него не было.
На момент задержания нарушитель успел поймать 439 остроносых кефалей. Сетки и улов изъяли до решения суда.
По подсчетам экологов, из-за того, что промысел велся в заповедной зоне, ущерб государству превышает 8 миллионов гривен.
Задержанному грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 249 УК (незаконные занятия рыбным промыслом).
Напомним, ранее на Днепропетровщине поймали браконьера с уловом более чем на 100 тысяч гривен. Мужчина ловил рыбу с резиновой лодки с помощью запрещенного орудия – остроги.