Фото: ГПСУ

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" разоблачили жителя Белгород-Днестровского района, незаконно ловившего рыбу в озере Алибей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Человек в забродном костюме установил лесные сетки. Никаких разрешительных документов у него не было.

На момент задержания нарушитель успел поймать 439 остроносых кефалей. Сетки и улов изъяли до решения суда.

По подсчетам экологов, из-за того, что промысел велся в заповедной зоне, ущерб государству превышает 8 миллионов гривен.

Задержанному грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 249 УК (незаконные занятия рыбным промыслом).

Напомним, ранее на Днепропетровщине поймали браконьера с уловом более чем на 100 тысяч гривен. Мужчина ловил рыбу с резиновой лодки с помощью запрещенного орудия – остроги.