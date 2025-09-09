Фото: полиция

Полиция завершила расследование дела об издевательствах над 12-летним мальчиком в Белгород-Днестровском районе. В суд передали обвинительные акты в отношении двух юношей в возрасте 16 и 17 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

По данным следствия, 17-летний юноша решил "проучить" 12-летнего знакомого за оскорбительные высказывания. Вместе с 16-летним товарищем они заманили парня в недостроенное здание. Старший подросток избивал и запугивал мальчика ножом, бросал в него предметами и не позволял уйти. Все это его друг снимал на телефон, подстрекая товарища.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства, в том числе нож, которым пользовался подросток. Экспертиза установила, что это холодное оружие.

Старшего парня заключили под стражу, младшего отправили под круглосуточный домашний арест.

Обоим инкриминируют пытки, совершенные группой лиц. Старшему также – незаконное лишение свободы, ношение холодного оружия без разрешения, угрозы убийством и побои.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены в суд. За совершенное парням грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось в Белгород-Днестровском районе в конце мая этого года. Об избиении мальчика полиция узнала после того, как в одной из соцсетей было опубликовано видео, сделанное одним из фигурантов на месте происшествия.