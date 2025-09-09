12:55  09 сентября
В Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову

09 сентября 2025, 15:09
фото: ГПСУ
В Одесской области пограничники обнаружили в фуре с иностранной регистрацией трех граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По словам беглецов, организатор схемы пообещал "беспрепятственный проезд" через пункт пропуска за 16 тыс. долларов США с каждого. Часть денег "клиенты" уже заплатили: один перевел 8 тыс. долларов на криптогаманец, другой отдал 5 тыс. наличными водителю перед выездом. Остальные планировали передать после успешного пересечения границы.

Переправкой занимались пособники – 50-летний и 28-летний граждане Молдовы. Они погрузили в фуру товар в Одессе, а клиентов разместили под тентовым накрытием позади кабины.

Перевозчикам доложено о подозрении по ст. 332 УК Украины. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 757 тыс. гривен.

В отношении трех "пассажиров" составлены протоколы об админправонарушениях по ст. 204-1 КУоАП. Им грозит штраф.

Напомним, недавно в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 7500 долларов пытались переправить мужчину за границу. За совершенное им грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, в то время как их клиенту грозит только штраф.

