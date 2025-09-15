Фото: поліція

Правоохоронці викрили працівницю одного з банків Одеси, яка викрала заощадження літньої жінки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції 85-річна жінка звернулася після того, як з її двох депозитних рахунків зникли гроші. Правоохоронці з’ясували, що до цього причетна 22-річна співробітниця банку, де пенсіонерка мала заощадження. За даними слідства, під час візиту клієнтки до відділення у Приморському районі, банківська працівниця замінила її фінансовий номер телефону на свій. Коли жінка пішла, дівчина увійшла в банківський додаток від її імені, отримала повний доступ до рахунків і зняла всі кошти. Вона закрила депозити та переказала 394 550 гривень на власну картку.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зазначається, що частину грошей вона вже повернула.

Дівчині інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – за несанкціоновану зміну інформації в банківській системі та за зловживання службовими повноваженнями. Їй загрожує до шести років ув’язнення та заборона обіймати певні посади.

Правоохоронці перевіряють, чи могла фігурантка бути причетна й до інших подібних злочинів.

