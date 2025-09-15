12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
10:11  15 вересня
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його в ДТП
08:20  15 вересня
Конфлікт на релігійному ґрунті: підлітка підозрюють у вбивстві чоловіка у Харкові
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2025, 15:58

В Одесі співробітниця банку привласнила майже 400 тисяч гривень з рахунків клієнтки

15 вересня 2025, 15:58
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили працівницю одного з банків Одеси, яка викрала заощадження літньої жінки

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції 85-річна жінка звернулася після того, як з її двох депозитних рахунків зникли гроші. Правоохоронці з’ясували, що до цього причетна 22-річна співробітниця банку, де пенсіонерка мала заощадження. За даними слідства, під час візиту клієнтки до відділення у Приморському районі, банківська працівниця замінила її фінансовий номер телефону на свій. Коли жінка пішла, дівчина увійшла в банківський додаток від її імені, отримала повний доступ до рахунків і зняла всі кошти. Вона закрила депозити та переказала 394 550 гривень на власну картку.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Зазначається, що частину грошей вона вже повернула.

Дівчині інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – за несанкціоновану зміну інформації в банківській системі та за зловживання службовими повноваженнями. Їй загрожує до шести років ув’язнення та заборона обіймати певні посади.

Правоохоронці перевіряють, чи могла фігурантка бути причетна й до інших подібних злочинів.

Нагадаємо, на Харківщині затримали двох молодиків, які виманювали банківські дані громадян через фішингові посилання. Фігурантам оголосили підозру у шахрайстві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса банк привласнення гроші кошти підозра
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
У застосунку Армія+ з’явилися нові послуги
15 вересня 2025, 17:44
У Києві оголосили підозру водійці, яка пʼяною збила військову на переході й поїхала геть
15 вересня 2025, 17:33
$6000 з особи: на Закарпатті викрито незаконний канал переправлення осіб до Румунії
15 вересня 2025, 17:29
Російський дрон атакував Запорізький район: пошкоджені будинки, поранений чоловік
15 вересня 2025, 17:22
В Україні змінюють правила продажу алкоголю та тютюну з 1 жовтня
15 вересня 2025, 17:15
"Пакунок школяра": на що українці найчастіше витрачають гроші
15 вересня 2025, 17:14
На Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки
15 вересня 2025, 17:10
Місто Куп’янськ на Харківщині зруйнований на 95% через щоденні обстріли
15 вересня 2025, 16:59
У Києві стався вибух у квартирі: є загиблі та постраждалий
15 вересня 2025, 16:50
Сирський звільнив двох командувачів
15 вересня 2025, 16:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »