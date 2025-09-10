07:20  10 сентября
10 сентября 2025

В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших


Фото: полиция
ДТП произошло 10 сентября возле села Шеметово Березовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в едущий впереди грузовик, после чего съехал в кювет.

В результате аварии получили травмы водитель микроавтобуса и двое пассажиров – женщина и девочка, гражданки другой страны. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что у госпитализированного водителя Mercedes возьмут биообразцы для проверки на состояние опьянения. Водителя грузовика проверили сразу – он был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 8 сентября в Днепре столкнулись три автомобиля . В результате ДТП пострадали 14-летняя пассажирка и 16-летний пешеход.


