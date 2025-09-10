Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в едущий впереди грузовик, после чего съехал в кювет.

В результате аварии получили травмы водитель микроавтобуса и двое пассажиров – женщина и девочка, гражданки другой страны. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что у госпитализированного водителя Mercedes возьмут биообразцы для проверки на состояние опьянения. Водителя грузовика проверили сразу – он был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

