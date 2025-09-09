В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
В первом полугодии в Украине было введено в эксплуатацию 51 557 новых квартир
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".
Отмечается, что темпы строительства жилья в Украине значительно сократились, но отдельные регионы показали рост.
Наибольший прирост зафиксирован:
- Одесская область – +56% год к году (6570 квартир, 0,39 млн. кв.м).
- Черкасская область – +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн. кв.м).
- Николаевская область – +35,8%.
- Черниговская область – +24,4%.
- Тернопольская область – +23,7%.
- Львовская область - +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн. кв.м).
В то же время наибольшее падение зафиксировано в:
- Харьковской области (-40,4%),
- Житомирской (-37,7%),
- Запорожской (-30,6%),
- Сумской (-29,1%),
- Волынской (-27,2%).
Как сообщалось, в результате строительства в Украине стало дороже. При этом рынок продолжает расти постепенно.
