В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья

иллюстративное фото: из открытых источников

В первом полугодии в Украине было введено в эксплуатацию 51 557 новых квартир

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

Отмечается, что темпы строительства жилья в Украине значительно сократились, но отдельные регионы показали рост.

Наибольший прирост зафиксирован:

Одесская область – +56% год к году (6570 квартир, 0,39 млн. кв.м).

Черкасская область – +51,6% (1126 квартир, 0,09 млн. кв.м).

Николаевская область – +35,8%.

Черниговская область – +24,4%.

Тернопольская область – +23,7%.

Львовская область - +8,9% (5646 квартир, 0,48 млн. кв.м).

В то же время наибольшее падение зафиксировано в:

Харьковской области (-40,4%),

Житомирской (-37,7%),

Запорожской (-30,6%),

Сумской (-29,1%),

Волынской (-27,2%).

