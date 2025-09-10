13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 14:57

В Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые пытались переправить в Молдову мужчин призывного возраста

10 сентября 2025, 14:57
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Раздельнянском районе военнослужащие ГНСУ задержали четырех местных жителей, пытавшихся переправить в Молдову трех мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

Как выяснилось, организатором оказался администратор телеграмм-канала, который за свои услуги требовал по 7000 долларов с каждого. Часть средств он получил авансом на криптогаманец, остальные планировал получить после успешной переправки.

"Клиентов" сначала везли на автомобиле в пограничную деревню, а дальше должны были доставить мотоциклами. Но когда техника сломалась, переправщики пересадили мужчин на подводу с сеном, туда же скачав и неисправные байки.

Незаконную поездку остановили пограничники. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортное средство и средства.

Напомним, на днях в Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову. За "беспрепятственный проезд" через пункт пропуска они просили 16 000 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ГПСУ Молдова побег за границу фото
В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших
10 сентября 2025, 11:17
Россияне атаковали Измаильский район в Одесской области: повреждены склады
10 сентября 2025, 09:32
В Одесской области самые высокие темпы строительства жилья
09 сентября 2025, 21:07
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
Удары по Польше: новая реальность или пробный шар
10 сентября 2025, 15:55
Погода в Украине 11 сентября – где ожидаются дожди
10 сентября 2025, 15:33
СБУ предотвратила теракт во Львове: задержаны двое несовершеннолетних диверсантов
10 сентября 2025, 15:16
За эксначальника кибердепартамента СБУ Витюка внесли залог более чем в 9 млн грн
10 сентября 2025, 15:09
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение: что известно
10 сентября 2025, 14:39
Это была провокация. Такова официальная оценка Польши и НАТО, и она правильна
10 сентября 2025, 14:39
На свободе без залога: эксглава МСЭК Татьяна Крупа не внесла 20 миллионов
10 сентября 2025, 14:27
Мать полковника ГБР, зарабатывавшая 10 тысяч гривен в месяц, приобрела земельный участок за 7 миллионов
10 сентября 2025, 14:15
После обысков в Германии бывший заместитель главы Офиса президента Шурма переехал в другую страну
10 сентября 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »