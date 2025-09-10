фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

Как выяснилось, организатором оказался администратор телеграмм-канала, который за свои услуги требовал по 7000 долларов с каждого. Часть средств он получил авансом на криптогаманец, остальные планировал получить после успешной переправки.

"Клиентов" сначала везли на автомобиле в пограничную деревню, а дальше должны были доставить мотоциклами. Но когда техника сломалась, переправщики пересадили мужчин на подводу с сеном, туда же скачав и неисправные байки.

Незаконную поездку остановили пограничники. В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, транспортное средство и средства.

Напомним, на днях в Одесской области задержали двух иностранцев, которые переправляли мужчин в Молдову. За "беспрепятственный проезд" через пункт пропуска они просили 16 000 долларов.