На Одещині чоловіка судили за спробу підкупити прикордонника та переправити до Молдови двох клієнтів

Жителя Одещини засудили до позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці викрили 36-річного жителя Великомихайлівської громади в організації незаконного переправлення до сусідньої держави двох військовозобов’язаних чоловіків у березні 2025 року. свої послуги він оцінив у 10 000 доларів, які клієнти повинні були перерахувати на криптогаманець після вдалого перетину кордону.

Для реалізації злочинного плану ділок запропонував прикордоннику 3000 доларів, щоб той посприяв. Утім, про цю пропозицію військовослужбовець доповів своєму керівництву.

Після передачі прикордоннику авансу в розмірі 1500 доларів, зловмисника було затримано в процесуальному порядку, а гроші – вилучено в якості речових доказів.

Чоловіку призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років з позбавленням права обіймати певні посади та із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 вересня на Одещині прикордонники затримали зловмисників, які намагалися переправити до Молдови чоловіків призовного віку. Коштував такий трансфер 7000 доларів.