На Одещині правоохоронці заблокували черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

фото: Національна поліція

Житель Одеси за 7000 доларів організував втечу «клієнта» до невизнаного Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік підшукав у популярному месенджері одесита та пообіцяв за грошову винагороду організувати йому перетин державного кордону України з невизнаним Придністровʼям.

Вартість своїх "послуг" зловмисник оцінив у 7000 доларів.

Слідчі задокументували, як на першій "консультаційній" зустрічі із "клієнтом", мати останнього сплатила організатору 1000 доларів завдатку.

Поліцейські затримали організатора у процесуальному порядку. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови. "Безперешкодний проїзд" через пункт пропуску коштував "клієнтам" 16 000 доларів.