На Одещині правоохоронці заблокували черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
Житель Одеси за 7000 доларів організував втечу «клієнта» до невизнаного Придністров’я
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік підшукав у популярному месенджері одесита та пообіцяв за грошову винагороду організувати йому перетин державного кордону України з невизнаним Придністровʼям.
Вартість своїх "послуг" зловмисник оцінив у 7000 доларів.
Слідчі задокументували, як на першій "консультаційній" зустрічі із "клієнтом", мати останнього сплатила організатору 1000 доларів завдатку.
Поліцейські затримали організатора у процесуальному порядку. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови. "Безперешкодний проїзд" через пункт пропуску коштував "клієнтам" 16 000 доларів.