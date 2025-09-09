15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 16:29

На Одещині правоохоронці заблокували черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон

09 вересня 2025, 16:29
фото: Національна поліція
Житель Одеси за 7000 доларів організував втечу «клієнта» до невизнаного Придністров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 20-річний чоловік підшукав у популярному месенджері одесита та пообіцяв за грошову винагороду організувати йому перетин державного кордону України з невизнаним Придністровʼям.

Вартість своїх "послуг" зловмисник оцінив у 7000 доларів.

Слідчі задокументували, як на першій "консультаційній" зустрічі із "клієнтом", мати останнього сплатила організатору 1000 доларів завдатку.

Поліцейські затримали організатора у процесуальному порядку. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови. "Безперешкодний проїзд" через пункт пропуску коштував "клієнтам" 16 000 доларів.

Придністров'я Одеська область поліція схема виїзд за кордон
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
09 вересня 2025, 19:15
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57
Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56
Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49
Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45
Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині
09 вересня 2025, 18:30
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14
Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
