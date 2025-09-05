В Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 7500 долларов пытались переправить мужчину за границу

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Следствием установлено, что 30-летний житель Одесского района и двое 22-летних жителей Болградского района намеревались доставить в Молдову в обход пунктов пропуска 30-летнего мужчину из Днепропетровской области, который был найден через одно из мобильных приложений.

Злоумышленники на автомобилях перевезли клиента из Одессы в приграничный населенный пункт Болградщины, поделив между собой маршрут. По дороге пассажиру предоставили инструкции, куда идти дальше, чтобы перейти границу и не попасть в поле зрения нарядов пограничников.

Стоила такая услуга в 7500 долларов.

За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, в то время как их клиенту грозит только штраф.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка. Среди задержанных были жители разных регионов Украины.