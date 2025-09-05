16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 17:25

В Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за 7500 долларов пытались переправить мужчину за границу

05 сентября 2025, 17:25
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Болградские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, способствовавших незаконной переправке военнообязанного мужчины в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Следствием установлено, что 30-летний житель Одесского района и двое 22-летних жителей Болградского района намеревались доставить в Молдову в обход пунктов пропуска 30-летнего мужчину из Днепропетровской области, который был найден через одно из мобильных приложений.

Злоумышленники на автомобилях перевезли клиента из Одессы в приграничный населенный пункт Болградщины, поделив между собой маршрут. По дороге пассажиру предоставили инструкции, куда идти дальше, чтобы перейти границу и не попасть в поле зрения нарядов пограничников.

Стоила такая услуга в 7500 долларов.

За совершенное злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет лишения свободы, в то время как их клиенту грозит только штраф.

Напомним, в Одесской области пограничники разоблачили нелегальное пересечение границы с участием маленького ребенка. Среди задержанных были жители разных регионов Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область полиция Молдова выезд за границу схема
В Одесской области полицейские разыскали пропавшего 7-летнего мальчика, сбежавшего из дома после семейной ссоры
03 сентября 2025, 13:22
Полицейские задержали женщину, причастную к организации теракта в Одесской области
03 сентября 2025, 12:25
В Одессе будут судить мужчину, который незаконно присвоил квартиру в центре города
03 сентября 2025, 10:09
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Не сдал НМТ – иди на "нулевой курс": МОН готовит нововведение
05 сентября 2025, 18:34
Netflix профинансирует 20 украинских фильмов: что в списке
05 сентября 2025, 18:30
Не доехал до ВВК: в Одесской области мужчина угнал авто ТЦК и скрылся
05 сентября 2025, 17:49
Экс-секретарь Киевсовета останется под домашним арестом до октября
05 сентября 2025, 17:39
Херсон под обстрелами: спасатели обнаружили тело женщины под завалами
05 сентября 2025, 17:05
Заместитель генпрокурора подал заявление об отставке
05 сентября 2025, 16:59
Задушил соседа во время ссоры: в Днепре мужчина получил 7 лет тюрьмы
05 сентября 2025, 16:54
В Кривом Роге мужчина выпал из окна и не выжил
05 сентября 2025, 16:35
Украинскую блоггершу оштрафовали почти на 5 млн грн за незаконную рекламу казино
05 сентября 2025, 16:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »