12:55  09 вересня
У Дніпрі водій машрутки принизив військового: у мережі з'явилось відео скандалу
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 15:09

На Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови

09 вересня 2025, 15:09
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

В Одеській області прикордонники виявили у фурі з іноземною реєстрацією трьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За словами втікачів, організатор схеми пообіцяв "безперешкодний проїзд" через пункт пропуску за 16 тис. доларів США з кожного. Частину грошей "клієнти" вже сплатили: один переказав 8 тис. доларів на криптогаманець, інший віддав 5 тис. готівкою водієві перед виїздом. Решту планували передати після успішного перетину кордону.

Переправленням займалися пособники – 50-річний та 28-річний громадяни Молдови. Вони завантажили у фуру товар в Одесі, а "клієнтів" розмістили під тентовим накриттям позаду кабіни.

Перевізникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 757 тис. гривень.

Щодо трьох "пасажирів" складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон. За скоєне їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту загрожує лише штраф.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДПСУ схема виїзд за кордон Молдова відео
На Одещині судитимуть двох підлітків за катування та знущання з 12-річного хлопця
09 вересня 2025, 10:51
На Одещині киянка на Lexus збила на смерть чоловіка
08 вересня 2025, 15:18
На Одещині судили таксиста, який вигадав бізнес на ухилянтах
08 вересня 2025, 12:53
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Одещині правоохоронці заблокували черговий канал незаконного переправлення чоловіків за кордон
09 вересня 2025, 16:29
Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч повернувся в Україну
09 вересня 2025, 15:59
Кількість загиблих через авіаудар по Яровій зросла до 23: більшість – пенсіонери
09 вересня 2025, 15:53
Пішла по журавлину і заблукала: на Рівненщині пенсіонерку врятували з болота
09 вересня 2025, 15:37
Хлопці до 22 років масово звільняються із популярних компаній, щоб виїхати за кордон
09 вересня 2025, 15:25
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
09 вересня 2025, 15:25
У Полтаві замінили російського царя на фото-зону: як тепер виглядає місце, де раніше був скандальний пам'ятник
09 вересня 2025, 15:07
Жорстка ДТП у Дніпрі: авто вилетіло на узбіччя, перекинулось та придавило пішохода - постраждали неповнолітні
09 вересня 2025, 14:45
У Саратовській області стався вибух на магістральному нафтопроводі – джерела
09 вересня 2025, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »