На Одещині затримали двох іноземців, які переправляли чоловіків до Молдови

фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники виявили у фурі з іноземною реєстрацією трьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За словами втікачів, організатор схеми пообіцяв "безперешкодний проїзд" через пункт пропуску за 16 тис. доларів США з кожного. Частину грошей "клієнти" вже сплатили: один переказав 8 тис. доларів на криптогаманець, інший віддав 5 тис. готівкою водієві перед виїздом. Решту планували передати після успішного перетину кордону.

Переправленням займалися пособники – 50-річний та 28-річний громадяни Молдови. Вони завантажили у фуру товар в Одесі, а "клієнтів" розмістили під тентовим накриттям позаду кабіни.

Перевізникам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 757 тис. гривень.

Щодо трьох "пасажирів" складено протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Їм загрожує штраф.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон. За скоєне їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту загрожує лише штраф.