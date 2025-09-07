07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 16:59

На Одещині 22-річна водійка скоїла ДТП, в якій загинуло двоє дітей

07 вересня 2025, 16:59
фото: Національна поліція
ДТП сталася 6 вересня, близько 22-ї години, на автодорозі між населеними пунктами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 22-річна водійка автомобіля Opel Astra не впоралась із керуванням і виїхала з дороги. Легковик в'їхав у придорожнє дерево і перекинувся.

Окрім неї, у салоні перебувало ще четверо її односельців: 22-річна жінка зі своїм 15-річним братом та дві дівчини 14-ти й 13-ти років. На жаль, дівчата загинули.

Жінок із хлопцем каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з численними травмами.

Нагадаємо, наприкінці серпня мер міста Рені на Одещині потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинула його мати.

Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 11:50
Не доїхав до ВЛК: на Одещині чоловік викрав авто ТЦК і втік
05 вересня 2025, 17:49
На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
05 вересня 2025, 17:25
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росія змінила тактику ударів по Україні
07 вересня 2025, 17:58
Росіяни атакували Суми, є поранені діти
07 вересня 2025, 16:12
Внаслідок атаки по Києву постраждала вагітна жінка
07 вересня 2025, 15:48
Свириденко показала, як виглядає будівля Кабміну після російської атаки
07 вересня 2025, 15:05
Внаслідок масованої нічної атаки РФ загинули четверо людей і майже півсотні дістали поранення
07 вересня 2025, 14:44
Хлопчик із Дніпропетровщини, який втратив руку через обстріл, пішов до школи з протезом
07 вересня 2025, 13:41
У світі відреагували на наймасованіший удар Росії по Україні
07 вересня 2025, 13:09
У Києві російський дрон влучив у будинок відомого футболіста
07 вересня 2025, 12:18
Росіяни вдарили дроном по мікроавтобусу в Слов'янську
07 вересня 2025, 11:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
