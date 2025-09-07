фото: Національна поліція

ДТП сталася 6 вересня, близько 22-ї години, на автодорозі між населеними пунктами Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 22-річна водійка автомобіля Opel Astra не впоралась із керуванням і виїхала з дороги. Легковик в'їхав у придорожнє дерево і перекинувся.

Окрім неї, у салоні перебувало ще четверо її односельців: 22-річна жінка зі своїм 15-річним братом та дві дівчини 14-ти й 13-ти років. На жаль, дівчата загинули.

Жінок із хлопцем каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з численними травмами.

