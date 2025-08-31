Фото: пресс-служба полиции

В Белгород-Днестровском районе Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника "Lexus"

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Авария произошла днем 30 августа на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

По предварительным данным следствия, 53-летний водитель допустил выезд с проезжей части в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. На месте происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье.

Водителя и пятилетнего мальчика, который также находился в машине, доставили в местную больницу с многочисленными травмами. Состояние ребенка медики оценивают как стабильное, у него, в частности, перелом ключицы.

На месте работали полиция и ГСЧС

По информации местных СМИ, в ДТП попал городской голова Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а маленький сын получил травмы средней тяжести. Сам мэр также получил серьезные повреждения и находится под наблюдением медиков.

Внедорожник после опрокидывания

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции, патрульные и сотрудники ГСЧС.

Ранее сообщалось, в Прикарпатье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейских. Предварительно, водитель VOLKSWAGEN столкнулся со служебным автомобилем полицейских.