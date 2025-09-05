16:29  05 вересня
05 вересня 2025, 17:25

На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон

05 вересня 2025, 17:25
фото: Національна поліція
Болградські правоохоронці викрили групу зловмисників, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаного чоловіка до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідством встановлено, що 30-річний житель Одеського району та двоє 22-річних жителів Болградського району мали намір доправити до Молдови в обхід пунктів пропуску 30-річного чоловіка з Дніпропетровської області, якого було знайдено через один з мобільних додатків.

Зловмисники на автівках перевезли клієнта з Одеси до прикордонного населеного пункту Болградщини, поділивши між собою маршрут. По дорозі пасажиру надали інструкції, куди йти далі, щоб перейти кордон і не потрапити в поле зору нарядів прикордонників.

Коштувала така послуга 7500 доларів.

За скоєне зловмисникам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту загрожує лише штраф.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники викрили нелегальний перетин кордону з участю маленької дитини. Серед затриманих були мешканці різних регіонів України.

Одеська область поліція Молдова виїзд за кордон схема
