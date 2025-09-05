На Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які за 7500 доларів намагались переправити чоловіка за кордон
Болградські правоохоронці викрили групу зловмисників, які сприяли незаконному переправленню військовозобов’язаного чоловіка до Молдови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Слідством встановлено, що 30-річний житель Одеського району та двоє 22-річних жителів Болградського району мали намір доправити до Молдови в обхід пунктів пропуску 30-річного чоловіка з Дніпропетровської області, якого було знайдено через один з мобільних додатків.
Зловмисники на автівках перевезли клієнта з Одеси до прикордонного населеного пункту Болградщини, поділивши між собою маршрут. По дорозі пасажиру надали інструкції, куди йти далі, щоб перейти кордон і не потрапити в поле зору нарядів прикордонників.
Коштувала така послуга 7500 доларів.
За скоєне зловмисникам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі, тоді як їхньому клієнту загрожує лише штраф.
