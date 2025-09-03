В Одесской области полицейские разыскали пропавшего 7-летнего мальчика, сбежавшего из дома после семейной ссоры

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

В среду, 3 сентября, ночью в полицию обратилась 43-летняя жительница Мологовской общины и сообщила об исчезновении 7-летнего сына. Женщина объяснила, что мальчик вечером после ссоры покинул дом, а самостоятельные поиски результатов не дали.

Через час полицейские обнаружили ребенка у товарища. Мальчик рассказал, что ушел из дома после конфликта с матерью из-за ограничений в пользовании гаджетом.

