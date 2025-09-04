Последствия войны: сколько домов в Харькове снесут
В Харькове многие дома получили критические разрушения. Такие здания нельзя восстановить, только снести
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
По словам Игоря Терехова, в Харькове около 40 жилых домов испытали критические разрушения из-за вражеских обстрелов. Эти постройки теперь нужно только демонтировать.
Мэр города рассказал, что по состоянию на сегодняшний день три дома уже несли. Работы проходили при поддержке партнеров.
Напомним, что всего с февраля 2022 года из-за российской агрессии в Украине разрушены около 231 тысячи объектов. При этом это только объекты, факт уничтожения или повреждения которых удалось подтвердить.
