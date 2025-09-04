01:25  04 вересня
04 вересня 2025, 06:55

Ударні дрони атакували Одесу: в місті лунали вибухи

04 вересня 2025, 06:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 4 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто зазнало атаки з боку ворожих ударних безпілотників, що наблизилися з акваторії Чорного моря

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає RegioNews.

"В місті чутно вибухи!" – зазначив він, закликавши мешканців залишатися в укриттях і не наближатися до місць ураження, зокрема в центрі та Пересипському районі.

Перед початком атаки Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу. За їхніми даними, ворожі дрони курсували в напрямку Одеси та Чорноморського.

Станом на ранок офіційна інформація про постраждалих чи масштаби руйнувань уточнюється. У місті працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня Росія запустила по Україні 526 повітряних цілей. Зафіксовано влучання трьох ракет і 69 дронів у 14 населених пунктах, ще в 14 місцях упали уламки збитих об'єктів.

