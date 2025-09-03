В Одессе возобновили движение на самом длинном трамвайном маршруте Украины

Фото: Одесский городской совет

В Одессе возобновлена работа трамвайного маршрута №7 "Север-Юг", соединяющего самые отдаленные районы города – от улицы имени 28-й бригады до 11-й станции Люстдорфской дороги

Об этом сообщает Одесский горсовет, передает RegioNews.

Маршрут охватывает более 120 остановок и ежедневно перевозит до 70 тысяч пассажиров.

На нем будут курсировать 13 новых многосекционных, комфортных и безбарьерных трамваев, приобретенных в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, отметил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Как известно, скоростной маршрут был официально запущен осенью 2022 года. Это самый длинный трамвайный маршрут по Украине и второй по длине в Европе. Для сравнения, в Бельгии существует маршрут Kusttram (Береговый трамвай), простирающийся на 68 км вдоль побережья Северного моря.

Перерыв в работе маршрута был связан с ремонтными работами на спуске Блажко (бывший спуск Маринеска). Сейчас движение трамваев возобновлено в полном объеме.

Напомним, недавно правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода. Государственный пакет акций будет выставлен на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд. гривен.