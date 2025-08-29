В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
В Одессе впервые пройдет новый литературный фестиваль – PORT
Как передает RegioNews, об этом hromadske рассказали организаторы фестиваля.
Мероприятие состоится 30-31 августа и будет включать более 35 событий: литературные презентации, публичные дискуссии, перформансы, мастер-классы и записи подкастов.
Среди приглашенных спикеров – писатели, издатели, журналисты и исследователи литературы.
Главной темой фестиваля станет "Побережье свободы". По словам программного директора фестиваля Андрея Хаецкого, Одесса "заслуживает того, чтобы быть литературным героем в современной украинской культуре".
Напомним, на "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник". По словам экспертов, это увлекательный и одновременно мощный фильм с яркими и визуально потрясающими пейзажами.