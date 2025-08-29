22:53  29 августа
Россияне атаковали Запорожье, в городе пожар
22:44  29 августа
В Одессе пройдет новый литературный фестиваль
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 22:44

В Одессе пройдет новый литературный фестиваль

29 августа 2025, 22:44
иллюстративное фото: из открытых источников
В Одессе впервые пройдет новый литературный фестиваль – PORT

Как передает RegioNews, об этом hromadske рассказали организаторы фестиваля.

Мероприятие состоится 30-31 августа и будет включать более 35 событий: литературные презентации, публичные дискуссии, перформансы, мастер-классы и записи подкастов.

Среди приглашенных спикеров – писатели, издатели, журналисты и исследователи литературы.

Главной темой фестиваля станет "Побережье свободы". По словам программного директора фестиваля Андрея Хаецкого, Одесса "заслуживает того, чтобы быть литературным героем в современной украинской культуре".

Напомним, на "Оскар" выдвинули фильм об одесском санатории "Куяльник". По словам экспертов, это увлекательный и одновременно мощный фильм с яркими и визуально потрясающими пейзажами.

Одесса общество фестиваль PORT
