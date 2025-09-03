В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті України

Фото: Одеська міська рада

В Одесі відновлено роботу трамвайного маршруту №7 "Північ-Південь", який з'єднує найвіддаленіші райони міста – від вулиці імені 28-ї бригади до 11-ї станції Люстдорфської дороги

Про це повідомляє Одеська міська рада, передає RegioNews.

Маршрут охоплює понад 120 зупинок і щодня перевозить до 70 тисяч пасажирів.

На ньому курсуватимуть 13 нових багатосекційних, комфортних та безбар'єрних трамваїв, придбаних у межах співпраці з Європейським інвестиційним банком, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Як відомо, швидкісний маршрут було офіційно запущено восени 2022 року. Це найдовший трамвайний маршрут в Україні та другий за довжиною в Європі. Для порівняння, у Бельгії існує маршрут Kusttram (Береговий трамвай), що простягається на 68 км уздовж узбережжя Північного моря.

Перерва у роботі маршруту була пов'язана з ремонтними роботами на узвозі Блажка (колишній узвіз Маринеска). Зараз рух трамваїв відновлено в повному обсязі.

